Pedro Vale estreia-se na fotografia com exposição inspirada em Kandinsky

A Sala dos Arcos, no Colégio dos Jesuítas do Funchal, recebe, entre amanhã, 22 de Junho, e 24 de Julho de 2026, a exposição de fotografia digital "I am that: geometry, color and lines | Eu sou aquilo: geometria, cor e linhas", da autoria de Pedro Vale. A inauguração está marcada a partir das 17h30 até às 20h30, com curadoria de Ricardo Ferreira.

Esta é a primeira exposição de fotografia de Pedro Vale, que reside no Funchal desde 2002, onde exerce funções como professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Licenciado em Ciências da Cultura pela Universidade da Madeira, o autor publicou, em 2017, o livro de poesia Azul Instantâneo, expandindo agora a sua expressão artística para o universo da fotografia abstracta.

Inspirada no pensamento e na linguagem visual de Wassily Kandinsky, a mostra reúne uma série de fotografias digitais abstractas de grande formato que exploram a relação entre geometria, cor, linhas e ritmo, afastando-se da representação convencional do mundo visível para privilegiar a emoção, a percepção e a experiência estética.

Mais do que uma proposta visual, "I am that: geometry, color and lines" pretende criar um espaço de contemplação e reflexão interior, onde cada imagem convida o visitante a estabelecer uma interpretação pessoal. A abstração assume-se como ponto de encontro entre o visível e o invisível, sugerindo diferentes leituras sobre identidade, memória, transformação e pertença.

Sem recorrer a narrativas directas, as obras dialogam com as dinâmicas culturais e sociais da contemporaneidade, propondo uma reflexão sobre a realidade colectiva através da linguagem abstrata. Entre a herança modernista de Kandinsky, a dimensão espiritual da criação artística e a consciência cultural do presente, a exposição afirma a abstração como um espaço de descoberta e pensamento.