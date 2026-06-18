Exposição e Palestra no Átrio da CMF de 22 a 26 de Junho

A exposição 'E3-Einstein, Eddington e o Eclipse. Um encontro improvável. O Funchal na rota do eclipse de 1919' irá estar em exibição, na próxima semana, de 22 a 26 de junho, no átrio da Câmara Municipal do Funchal.

A abertura oficial da exposição é à 22 de junho às 15h00 e inclui uma palestra sobre o tema, proferida pela professora doutora Ana Simões, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, seguida da visita à exposição no Átrio dos Paços do Concelho do Funchal. Este evento conta com a presença do presidente da CMF, Jorge Carvalho.

Na mesma altura, a professora Ana Matilde Sousa abordará o seu trabalho gráfico no livro “Einstein Eddington e o Eclipse – Impressões de Viagem” que pode ser obtido on-line ou adquirido em versão impressa.

Esta exposição, conforme nota a CMF, tem por objetivo principal dar a conhecer ao público em geral e aos estudantes, em particular, um evento de importância capital na história da Ciência, o eclipse solar total de 1919 e a comprovação de que Albert Einstein estava certo quanto ao encurvamento dos raios luminosos por ação da gravidade, previsto pela Teoria da Relatividade Geral.

Esta exposição, que passa a integrar o programa educativo do Município do Funchal e do Museu de História natural do Funchal, pode ser requisitada por estabelecimentos de ensino da Região que estejam interessados, a partir do início do ano letivo 2026/2027.