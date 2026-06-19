Vereadores independentes na CMF denunciam estado de abandono da Quinta Deão

Os vereadores independentes na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, denunciam, através de um comunicado de impe4nsa, o estado em que se encontra a Quinta Deão, no Imaculado Coração de Maria. "Os contentores estão cheios de lixo, há um descuido generalizado no campo de jogos e o espaço desportivo encontra-se ao abandono, refletindo a falta de manutenção e de atenção por parte do executivo municipal", referem.

Através de uma fotografia divulgada captada é possível verificar a "situação preocupante de acumulação excessiva de resíduos junto aos contentores de recolha de lixo instalados na Quinta Deão. Os recipientes encontram-se completamente cheios, com sacos de lixo acumulados sobre as tampas e resíduos depositados no chão, impossibilitando a sua correta utilização e criando uma imagem de degradação e abandono."

Segundo os vereadores, além da evidente falta de limpeza, a situação demonstra a "insuficiência da recolha de resíduos naquele local, potenciando maus odores, problemas de salubridade e riscos para a saúde pública. Paralelamente, verifica-se um estado de abandono no campo de jogos e nas restantes infraestruturas desportivas, que necessitam de uma intervenção urgente por parte da Câmara Municipal do Funchal."

Recordam que esta situação já foi denunciada e debatida em reunião de Câmara por diversas vezes, alertando o executivo municipal para a necessidade de uma intervenção célere. No entanto, lamentam que, sempre que voltam ao local, verificam o mesmo cenário de abandono, "sem qualquer melhoria visível, revelando a falta de resposta e de ação por parte da autarquia."

Face esta situação, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas exigem que a Câmara Municipal do Funchal intervenha de forma urgente, reforçando a recolha de resíduos, procedendo à limpeza integral da zona e promovendo a recuperação do campo de jogos e do espaço desportivo da Quinta Deão, devolvendo dignidade, segurança e qualidade de vida aos moradores e utilizadores deste espaço público.