Ramo de saída da via rápida em São Pedro encerra nos dias 12 e 13 de Junho
O ramo de saída 20, na via rápida, em São Pedro, Santa Cruz, vai estar encerrado entre as 9 horas de sexta-feira e as 20 horas de sábado, dia 13 de Junho, no sentido Funchal - Machico. Em causa estão trabalhos por parte da ARM.
Numa nota à imprensa, a Via Litoral aconselha ao recurso à saída da VR1 pelo nó anterior, nó 19 (Boaventura) ou pelo nó seguinte, nó 21 (Santa Cruz).
"Agradecemos desde já a compreensão dos senhores utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", aponta a mesma nota.