Praça do Carmo recebe São João

Ontem realizou-se a abertura oficial da animação do 'São João na Sé' na zona da Praça do Carmo. A iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, do vice-presidente Carlos Rodrigues e das vereadoras Helena Leal e Paula Jardim Duarte e do vereador Paulo Lobo.

O 'São João na Sé' resulta de um investimento da Câmara Municipal do Funchal de cerca de 50 mil euros e decorre até 27 de Junho, com um programa integrado de animação cultural, música, gastronomia e convívio comunitário.

O evento abrange, entre outras artérias, a Rua João Tavira, Rua dos Ferreiros, Rua da queimada de Cima, Rua da Queimada de Baixo, Largo do Chafariz e Praça do Carmo.

Segundo nota à imprensa, o 'São João na Sé' conta com a adesão de 119 estabelecimentos e tem como objectivo reforçar a dinâmica comercial do centro da cidade, integrando também animação cultural. O programa inclui ainda as Marchas Populares na Rua Fernão de Ornelas, no dia 26, que este ano registam um número recorde de participantes: 550 pessoas, em representação de 11 associações sociais e solidárias.