Martínez quer uma selecção melhor e que aprenda com os erros

O selecionador Roberto Martínez afirmou na segunda-feira que Portugal tem de aprender com os erros que cometeu no primeiro jogo do Mundial2026 de futebol e melhorar na partida frente ao Uzbequistão, garantindo que o grupo está blindado às críticas.

"Temos de analisar e fazer autocrítica sobre o que fizemos bem e o que não conseguimos executar, porque não chegámos ao último terço. Foi tempo de limpar o sentimento de raiva e tristeza, porque não atingimos o resultado que queríamos. Estamos com o foco total, o trabalho foi bom e queremos melhorar o que não fizemos bem no primeiro jogo", disse em conferência de imprensa, no Estádio NRG, em Houston.

O treinador espanhol, de 52 anos, salientou que Portugal tem de crescer nos momentos difíceis, garantindo que o grupo está ainda mais unido, apesar de não ter gostado, em especial, dos últimos 25 minutos da primeira parte do jogo com a República Democrática do Congo.

"No primeiro jogo, os primeiros 20 minutos foram muito bons, o importante é perceber o que aconteceu a seguir, os últimos 25 minutos foram muito maus. Melhorámos depois do intervalo, mas o jogo foi o que foi. O Uzbequistão é diferente, com uma estrutura defensiva muito boa e temos de encontrar os espaços e saber o que fazer com bola", apontou.

O selecionador da formação lusa, que não avançou informações sobre a equipa titular, confirmando apenas que o defesa Tomas Araújo está ausente devido a problemas físicos, espera uma partida difícil, frente a um adversário competitivo.

Roberto Martínez abordou depois o "barulho" em redor da seleção portuguesa, referindo que as críticas fazem parte desde o primeiro dia que chegou ao cargo.

"Desde o primeiro dia em Portugal, não tive um dia sem barulho, mas esta é uma equipa experiente, focada e responsável. No Mundial, há muito barulho, faz parte. O foco no balneário é mostrar responsabilidade, atitude e melhorar para estar prontos. Estamos focados, muito fortes e com grupo mais unido. O barulho não entra no balneário", assinalou.

Martínez explicou que num Mundial existem momentos difíceis para todas as equipas e que muitas vezes são os detalhes e pormenores a decidir o vencedor, assinalando que o importante é procurar a consistência.

"Os jogadores portugueses são incríveis, com muito talento e compromisso. Querem ganhar pelo compromisso, porque adoram vestir a camisola e por todo o trabalho feito. Chegámos ao Mundial com objetivos claros e são os mesmos, num processo com muita exigência, pelos adversários e por todas as condicionantes deste Mundial, em que não há jogos fáceis. Nos últimos dias crescemos muito e isso é muito positivo", garantiu.

A terminar, o selecionador falou também sobre o capitão Cristiano Ronaldo, que voltou a considerar um exemplo, tal como o restante grupo de capitães, composto por Bernardo Silva, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Rúben Neves e João Cancelo.

"Somos uma equipa que queremos ter bola e estar em cima para recuperar a bola. Para isso necessitas de ter um jogador que abre espaços no último momento e Cristiano é o melhor para isso. Tem esse movimento de criar espaço, de finalizar, é a última peça do nosso modelo de jogo", concluiu.

Depois do empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1), Portugal enfrenta hoje o Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K, pelas 12:00 locais (18:00 em Lisboa), novamente no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do marroquino Jalad Jayed.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.