Martínez diz que Portugal está preparado e fala em sonho racional

O selecionador Roberto Martínez garantiu na terça-feira que Portugal está preparado para a estreia no Mundial2026 de futebol, que será hoje frente à República Democrática do Congo, e lembrou que o "sonho comanda a vida", embora de forma "racional".

"Fizemos um estágio muito bom, muito positivo. Estamo-nos a ajustar muito bem ao fuso horário e a trabalhar com a humidade e a temperatura em Miami. As condições são excelentes e agora estamos preparados", assegurou Roberto Martínez, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os congoleses, no Estádio NRG, em Houston, nos Estados Unidos.

Sobre as ambições de Portugal na competição, e sobre o 'objetivo mínimo' de chegar às meias-finais estipulado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Martínez negou que exista qualquer discórdia com Pedro Proença, apesar de ter um discurso bem mais cauteloso do que o dirigente.

"O sonho comanda a vida e para nós o sonho comanda o nosso Mundial. Mas, nisso, o selecionador precisa de dar clareza e é o chato que diz que primeiro temos só três jogos. Todos temos um sonho. Mas, o Mundial ganha-se racionalmente e eu sou a voz chata que explica o caminho", referiu.

Sobre o duelo com a RD Congo, da primeira jornada do Grupo K, o técnico de 52 anos destacou a fase de apuramento "extraordinária" da seleção africana, a última das 48 a qualificar-se para o Mundial2026, e confessou que espera dificuldades.

"Estamos a falar de uma equipa que deixou de fora os Camarões e a Nigéria. É uma equipa muito flexível taticamente e não sabe só defender em bloco baixo. É uma equipa pressionante e respeitamos muito a RD Congo como seleção", disse o treinador espanhol.

Martínez abordou ainda a presença de Cristiano Ronaldo naquele que será o sexto Campeonato do Mundo da carreira e voltou a frisar que o avançado, mesmo com 41 anos, continua a ser determinante na equipa das 'quinas'.

"É o seu sexto Mundial, mas a nível interno parece que é o seu primeiro devido ao nível de intensidade e força emotiva que tem e transmite. É o nosso finalizador e continua a ser determinante. Os números provam isso", apontou.

O selecionador nacional abordou ainda a 'americanização' do futebol durante o Mundial2026, com as pausas para hidratação, uma em cada parte, a mudarem a forma de comandar as equipas durante os jogos.

"Agora há quatro intervalos. É revolucionário. Precisamos de utilizar isso. É um período de três minutos em que podemos ajustar a equipa e que antes não tínhamos. Isso ajuda muito a ter contacto com os jogadores durante a partida", concluiu.

O Portugal-República Democrática do Congo está agendado para hoje às 12:00 locais (18:00 de Lisboa), em Houston, no Estádio NRG, e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá.