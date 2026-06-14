Treino da selecção portuguesa em risco devido a tempestade em Palm Beach

O treino da selecção portuguesa de futebol poderá não se realizar devido a uma tempestade na zona de Palm Beach, na Flórida, onde se encontra a equipa das Quinas.

De acordo com a agência Lusa, a chuva e trovoada que se fazem sentir hoje obrigaram a cancelar todas as atividades para a comunicação social da seleção portuguesa de futebol, que ficou com o treino em risco.

Matheus Nunes iria participar na conferência de imprensa, mas pouco menos de uma hora antes do início, os jornalistas foram informados que teriam de abandonar a sala de imprensa e regressar às viaturas devido à tempestade, uma vez que o espaço no Gardens North County District Park não tem condições de segurança para a intempérie.

O treino está agendado para as 18h45, ou seja, 23h45 em Portugal continental e na Madeira.