Dois candidatos disputam direcção da Horácio Bento de Gouveia

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia (HBG), como é popularmente conhecida, a maior escola dos 2.º e 3.º ciclos da Madeira e uma das maiores do país, realiza esta terça-feira, dia 23, o acto eleitoral para a escolha da direcção, com a apresentação de duas listas candidatas.

Segundo resposta do presidente do Conselho Executivo, Carlos Mendonça, concorrem a Lista A, encabeçada pelo próprio, e a Lista B, liderada por Marta Vieira.

O universo eleitoral é composto por 299 votantes, dos quais 220 são docentes, 74 não docentes e cinco representantes dos pais e encarregados de educação, indicados pela Associação de Pais, nos termos do regulamento interno.

A votação decorre entre as 09h30 e as 17h30, de forma ininterrupta, podendo terminar mais cedo caso todos os eleitores exerçam o seu direito de voto.

Segundo Carlos Mendonça, será a primeira vez, desde que está na escola, em 1989, que o acto eleitoral para a direcção é disputado por mais do que uma lista.

No mesmo dia realizam-se ainda os actos eleitorais para representantes do pessoal docente e não docente, com duas listas no caso dos docentes, sendo o apuramento feito pelo método de Hondt.