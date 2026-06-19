Direcção Regional de Desporto promove formação no Dia Olímpico

No âmbito das comemorações do Dia Olímpico, assinalado a 23 de Junho, data que celebra a fundação do Comité Olímpico Internacional e a organização dos Jogos Olímpicos da era moderna, em 1894, a Direcção Regional de Desporto promove um colóquio subordinado ao tema 'Novas Modalidades Olímpicas na Região Autónoma da Madeira'.

Esta iniciativa integra o Plano Anual de Formação e destina-se aos diversos agentes desportivos e recursos humanos inseridos no sistema desportivo da Região Autónoma da Madeira. A formação decorrerá na manhã desse mesmo dia (terça-feira), no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

O evento formativo em causa será constituído por uma mesa-redonda, que terá como objectivo principal a análise dos desafios associados à implementação e ao desenvolvimento, bem como o potencial de crescimento, das modalidades de basebol, escalada, skate, squash e surf na Região Autónoma da Madeira.

Serão igualmente debatidas as vantagens e os benefícios da integração destas modalidades no programa dos Jogos Olímpicos.

As inscrições deverão ser efectuadas através do seguinte link: Colóquio “Novas Modalidades Olímpicas na Região Autónoma da Madeira”