Mais de 4.000 mortos desde março no Líbano

Mais de quatro mil pessoas morreram em ataques israelitas desde março no Líbano, anunciaram hoje as autoridades locais.

Pelo menos 83 pessoas morreram em ataques israelitas na sexta-feira, elevando para 4.057 o número de mortos no Líbano, incluindo 135 socorristas e profissionais de saúde, desde o início da guerra entre o movimento xiita Hezbollah, pró-Irão, e Israel, em 02 de março, de acordo com um novo balanço oficial.

Os ataques israelitas no sul e no leste do Líbano, na sexta-feira, também causaram 141 feridos, disse o Ministério da Saúde libanês, que anteriormente tinha divulgado um número provisório de 47 mortos.

O exército israelita e o Hezbollah declararam estarem comprometidos com o cessar-fogo em vigor desde sexta-feira, apesar de os combates prosseguirem, causando dezenas de mortos no Líbano.

O cessar-fogo, anunciado na sexta-feira por fontes oficiais dos Estados Unidos e de Israel sob condição de anonimato, ainda não foi confirmado publicamente pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

A trégua está prevista no acordo preliminar de paz entre os EUA e o Irão, assinado esta semana. Na sexta-feira, os confrontos entre Israel e o Hezbollah continuaram apesar da suposta trégua, num dos dias mais sangrentos deste conflito.

Na sexta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu que Israel ia cessar os ataques ao Líbano porque "cumpre o que promete", alegando que, se não fosse Washington, os israelitas teriam sido aniquilados.