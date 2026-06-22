Há 16 anos Portugal aplicava uma goleada histórica à Coreia do Norte

Em 2010, Portugal garantiu a qualificação para os oitavos de final do Mundial de Futebol da África do Sul com uma goleada histórica por 7-0 frente à Coreia do Norte. Na edição de 22 de Junho desse ano, o DIÁRIO destacava a exibição demolidora da selecção nacional, com golos de Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Liedson, Tiago (que bisou) e Cristiano Ronaldo.

Depois de uma primeira parte equilibrada, a equipa orientada por Carlos Queiroz foi implacável no segundo tempo, construindo um dos resultados mais expressivos da sua história em fases finais de Campeonatos do Mundo.

No final da partida, o então seleccionador norte-coreano, Kim Jong-hun, assumiu a responsabilidade pela pesada derrota. “Acho que os nossos jogadores fizeram o máximo em campo, mas desmoronámo-nos tacticamente e, a partir de certa altura, não pudemos mais evitá-lo. Enquanto treinador, esta derrota é minha, pois não soube fazer com que os jogadores aplicassem a boa estratégia”, afirmou.

No Funchal, a vitória foi celebrada com entusiasmo. O Largo do Município, onde centenas de adeptos acompanharam o encontro através de um ecrã gigante, transformou-se num autêntico palco de festa. Pelas ruas da cidade, os automobilistas assinalaram o triunfo com buzinadelas e demonstrações de alegria.

Ver Galeria

Mas nem só de futebol se fazia a actualidade naquele dia. Nos ‘Casos do Dia’, o DIÁRIO noticiava a descoberta do corpo semi-carbonizado de um homem numa zona florestal da freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava. O cadáver foi encontrado pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava numa área de mato consumida por um incêndio na noite anterior.