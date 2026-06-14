Alemanha estreia-se com goleada por 7-1 frente à estreante Curaçau

A tetracampeã Alemanha goleou hoje por 7-1 a estreante seleção de Curaçau, no primeiro encontro do Grupo E do Mundial de futebol de 2026, disputado em Houston, nos Estados Unidos.

No Estádio NRG, Felix Nmecha inaugurou o marcador, aos seis minutos, para os germânicos, tendo Livano Comenencia, aos 21, reposto a igualdade, desfeita ainda antes do intervalo com golos de Nico Schlotterbeck (38) e Kai Havertz, aos 45+5, de grande penalidade.

No segundo tempo, a Alemanha ampliou a vantagem, frente à 81.ª seleção a jogar um Mundial, através de Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78) e Kai Havertz (88), que se juntou ao norte-americano Folarin Balogun na lista de jogadores a 'bisarem' no Mundial2026.

O triunfo coloca a Alemanha na liderança do grupo, que integra ainda as seleções do Equador e da Costa do Marfim, que jogam às 00:00 de segunda-feira (horas de Lisboa).