Rússia ataca solo ucraniano com sete mísseis e 239 drones

As forças russas lançaram um total de 7 mísseis balísticos e 239 drones de longo alcance de vários tipos contra a Ucrânia esta madrugada, de acordo com o boletim diário da Força Aérea ucraniana.

As defesas ucranianas conseguiram neutralizar 4 dos mísseis balísticos e 212 dos drones em várias regiões do norte, leste e sul da Ucrânia.

Outros 2 mísseis balísticos e 26 drones de ataque atingiram 9 locais distintos na Ucrânia, não especificados pela Força Aérea, que informou ainda sobre a queda de fragmentos de drones ou mísseis abatidos em voo em outros sete locais.

A Força Aérea está a investigar o que aconteceu com o sétimo míssil balístico russo, e vários drones continuavam a sobrevoar a Ucrânia quando o comunicado foi publicado.