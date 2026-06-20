ISAL realiza última cerimónia de Bênção e Queima das Fitas

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) celebram, hoje, a XIX e última edição da Bênção e Queima das Fitas, cerimónia que assinala a conclusão do percurso dos finalistas das licenciaturas em Gestão de Empresas e Turismo.

A iniciativa, organizada pela Comissão de Finalistas do ISAL, terá lugar na Igreja de São João Evangelista, conhecida como Igreja do Colégio, com início às 13h30, reunindo estudantes, familiares, docentes, não docentes e entidades oficiais num momento de forte carga simbólica e emocional.

O encontro dos finalistas decorreu às 12h45, nas instalações da própria instituição e seguiu-se o tradicional cortejo académico até à igreja, onde terá lugar a cerimónia religiosa presidida pelo padre Carlos Almada, entre as 13h30 e as 14h30.

Os alunos serão acompanhados pelos padrinhos de curso, a Dr.ª Cláudia Afonso (Gestão de Empresas) e o Dr. Pedro Nunes (Turismo), seguindo-se as intervenções da Comissão de Finalistas, representantes dos cursos, padrinhos, direcção do ISAL e entidades convidadas.

A realização desta última cerimónia ocorre no dia depois do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao funcionamento do ISAL ter sido aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira, após um processo marcado por divergências entre partidos. A CPI analisou várias dimensões do funcionamento da instituição, incluindo a não acreditação pela A3ES, o impacto dessa decisão nos estudantes, a gestão académica e financeira e a atuação das entidades tutelares.

Relatório final do inquérito sobre o ISAL aprovado apesar das críticas da oposição O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) foi aprovado nesta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira, após uma reunião marcada por fortes divergências entre os partidos sobre as conclusões do documento e sobre a forma como foi conduzido o processo.

A Comissão de Finalistas deixa o convite à comunidade para se associar a este momento de despedida, sublinhando o significado especial desta edição, que encerra um ciclo histórico da instituição.