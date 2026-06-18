Portugal começa já a preparar duelo com o Uzbequistão

Portugal começa hoje a preparar o duelo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo F do Mundial2026 de futebol, num dia completamente fechado à imprensa, após o empate com a República Democrática do Congo (1-1).

De regresso a Palm Beach, na Flórida, o 'base camp' da seleção nacional neste Campeonato do Mundo, os jogadores utilizados no encontro com os africanos em Houston deverão apenas fazer trabalho de recuperação, assim como Rúben Dias, que falhou a estreia devido a problemas físicos.

Como é habitual nos dias após os jogos durante a 'era' Roberto Martínez, a equipa das 'quinas' vai trabalhar fechada no hotel e no centro de estágios, sem qualquer atividade para a comunicação social.

No Estádio NRG, no dia em que Cristiano Ronaldo passou a ser o mais velho a representar a seleção nacional e alcançou a sexta presença na fase final de um Mundial, João Neves marcou para Portugal, aos seis minutos, enquanto Wissa fez o golo da RD Congo, aos 45+5.

Portugal defronta o Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston, com início igualmente agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.