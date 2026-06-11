O cheiro a Santos Populares já se sente na Casa Santo António

Está no ar o cheiro a sardinha, o som dos arraiais e a vontade de celebrar como manda a tradição. Em Junho, já sabemos que os Santos Populares são sinónimo de festa rija e na Casa Santo António está tudo pronto para o ajudar nas festividades.

Seja para o São João, para o Santo António que ainda vai a meio gás ou até para preparar o São Pedro, a Casa Santo António tem disponível modelos tradicionais e também fogareiros sem fumo, que podem acabar por ser a melhor opção quando a festa se faz dentro de casa.

Nas diferentes lojas, vai encontrar ainda grelhas, pinças, tabuleiros, espátulas, e outros utensílios que vão facilitar a tarefa de assar as típicas sardinhas e todos os outros sabores tradicionais da época e tão apreciados pelos madeirenses. Só tem de se preocupar em ter o ânimo certo para as festividades. Tudo o resto tem disponível na Casa Santo António, a preços acessíveis.

Visite uma das lojas para ficar a conhecer a variedade de produtos, e verificar qual é a melhor opção para si. Cada churrasqueira tem especificidades, algumas são eléctricas, outras a gás, a carvão ou até mesmo a lenha. Mas haverá sempre uma equipa pronta a ajudar a encontrar a melhor solução.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

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Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

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