Madeira com cada vez menos alunos com curso profissional

A manchete deste domingo, 21 de Junho de 2026, revela que a Formação profissional perde 29% dos alunos, acrescentando que "os cursos de dupla certificação têm perdido alunos ao longo da última década, a um ritmo sem paralelo em qualquer outra das vias de ensino". Para ler na página 5.

Como foto principal, gente simples das Ilhas afortunadas o retrato da reportagem que culmina "cinco dias a acompanhar a missão solidária 'Juntos por Sorrisos’", na qual "o DIÁRIO conheceu a realidade social de Cabo Verde, as ideias, os projectos e as oportunidades no arquipélago 'irmão'" Para ler atentamento nas páginas 8, 9 e 10.

Já aqui bem perto foi Descoberta nova espécie de caracol. Foi no Porto Santo, que "é uma das regiões com maior diversidade de moluscos terrestres por unidade de área do Mundo na página 12.

Outro tema a assinalar os 50 anos da Autonomia, a rubrica 'Rostos da Autonomia' com o título Entre dois poderes

Damos a conhecer quem esteve "no despertar da Autonomia", de seu nome Lino Miguel, que "foi o primeiro Ministro da República para a Madeira, assumindo-se como 'um homem de consenso'", para ler na página 2, enquanto na página 3 saiba que "Albuquerque despede-se da Mesa do Congresso e distancia-se do PSD de Montenegro".

Pelos mais velhos é outro tema da rubrica Geração do Futuro, no qual damos a conhecer Miriam Mendonça, que "estudou Serviço Social em Coimbra com a missão de regressar ao norte da ilha onde combate a solidão e o idadismo". Leia esta história de uma jovem vida nas páginas 6 e 7.

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