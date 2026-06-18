Alunos promovem defesa dos oceanos
Cinco autocarros dos Horários do Funchal vão exibir, durante 90 dias, fotografias de alunos da Região no concurso “E se fosse contigo?”, que envolveu 13 escolas com o objetivo de sensibilizar para a preservação da biodiversidade marinha e adoção de comportamentos responsáveis.
Foram selecionadas cinco fotografias para o exterior dos autocarros, com projetos vencedores da Escola dos Louros (2), Escola Francisco Franco, Escola Básica e Secundária de Porto da Cruz e IPTL. As restantes participações serão expostas no interior de 27 autocarros, num total de 55 cartazes.
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou o papel das escolas e a importância de iniciativas que motivem os jovens e reforcem a ligação entre educação e cidadania ambiental, sublinhando que “agir localmente é trabalhar globalmente”.
O presidente do conselho de administração dos Horários do Funchal, Marco Lobato, reforçou o apoio a campanhas de proteção do mar e destacou a aposta da empresa na descarbonização, com 111 dos 235 autocarros já amigos do ambiente e cinco mini-autocarros totalmente elétricos.
O concurso é promovido pela Escola Azul, através da Coordenação Regional da Madeira, da Direção Regional das Pescas, com apoio da ARDITI, da Promerch, da designer Iva Joana Freitas e dos Horários do Funchal.