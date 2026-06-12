Só um em cada três é dono da terra que cultiva

Apenas 34,4% dos agricultores exploram terrenos por conta própria. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. O tema está em foco na actualização do relatório sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, que aborda ainda saúde, educação, pobreza, trabalho, economia e outros assuntos. Consulte os dados nas páginas 10 e 11.

“Uma transformação colossal” rumo ao futuro. O Presidente da República, que ontem cumpriu o primeiro dia de visita à Madeira, defendeu o reforço financeiro das regiões autónomas e a aposta no mar. Seguro visitou a UMa, reconheceu mérito madeirense, esteve na apresentação de um livro e jantou na Quinta Vigia. Programa da visita termina hoje com evento na Fortaleza do Pico. Leia nas páginas 2 e 3.

‘Declaração do Funchal’ aponta ao reforço autonómico. Este é o documento que será assinado hoje, numa cerimónia presidida por Seguro e que assinala os 50 anos da Autonomia e os 40 de adesão do País à UE. Cunha e Silva aborda esta declaração. Já Miguel de Sousa, principal negociador da Região no processo de adesão, lembra que “nem o Governo nacional nos ajudava”. As declarações de ambos constam das páginas 7 e 40.

Na nossa primeira página, destaque ainda para a XI Grande Conferência do Jornal da Economia do Mar, que encara o mar com mais ambição e presença efectiva. Para saber mais nas páginas 4 a 6.

Por fim, na página 12 e 13, destaque para a Associação do Alojamento Local em Portugal que arrasa a Câmara Municipal do Funchal devido ao novo regulamento.

Estas e outras notícias constam da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia! Prepare o fim-de-semana com o DIÁRIO!