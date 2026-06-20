Balsemão homenageado com aplausos de pé

O antigo primeiro-ministro, fundador e militante número um do PSD, Francisco Pinto Balsemão, que morreu no ano passado, aos 88 anos, foi hoje homenageado no Congresso do PSD, com aplausos de pé dos delegados.

Num vídeo transmitido no 43.º Congresso Nacional do PSD, em Anadia, no distrito de Aveiro, Francisco Pinto Balsemão foi recordado como "um homem apaixonado pela vida, que atravessou as décadas mais conturbadas da história recente de Portugal, com coragem, responsabilidade e um sentido visionário únicos", e que "se bateu incessantemente pelo direito à informação, pela liberdade e, acima de tudo, pela contínua realização da social-democracia".

A seguir, os delegados presentes no Velódromo Nacional de Sangalhos levantaram-se para aplaudir o fundador e militante número um do partido.

Francisco Pinto Balsemão, que morreu em 21 de outubro do ano passado, presidia ao grupo de comunicação social Impresa -- do qual fazem parte o Expresso, que criou ainda em ditadura, em 1973, e a SIC, primeira televisão privada em Portugal, criada em 1992 -- e era membro do Conselho de Estado.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata Partido Social Democrata (PSD).

Após a morte de Francisco Sá Carneiro, Balsemão assumiu a presidência do PSD, entre 1980 e 1983, e chefiou o VII e o VIII governos constitucionais, da AD, entre 1981 e 1983.

No vídeo exibido no Congresso do PSD, foi salientada a sua participação no jornalismo e na política desde o tempo do Estado Novo, como integrante da Ala Liberal na Assembleia Nacional, e em defesa de uma nova lei de imprensa que abolisse a censura.

Houve também referências à fundação do Expresso e do PPD, à "luta pela implantação de uma sociedade verdadeiramente democrática em Portugal", à governação com uma "agenda reformista", e à sua dedicação à vida empresarial.