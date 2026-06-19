Pescadores homenageados pelos alunos da Francisco Franco no "Banana Parede"

No âmbito da Semana Regional das Artes, que decorre desde o dia 4 até ao próximo domingo, 21 de Junho, na Avenida Arriaga, no Funchal, os alunos Artur Melim, Diogo Paiva Gouveia e Anfisa Gorbacheva representaram a Escola Secundária de Francisco Franco na exposição regional de Expressão Plástica "Banana Parade", uma iniciativa que reúne trabalhos de escolas de toda a Região Autónoma da Madeira.

"A participação dos alunos concretizou-se na criação de uma peça artística original inspirada na cultura e identidade madeirenses, prestando homenagem aos pescadores da Madeira, figuras incontornáveis da história, da economia e do património cultural da Região", informa a escola.

"A memória descritiva da obra foi elaborada pelo aluno Artur Melim, que destaca os pescadores madeirenses como símbolos de coragem, resiliência e profunda ligação ao mar. Segundo o aluno, a composição procura elevar estas figuras a uma dimensão quase mítica, recorrendo à conjugação de elementos realistas e surrealistas, à expressividade das formas, à decomposição da luz e ao movimento inspirado nas ondas do oceano. Esta abordagem artística celebra a importância das comunidades piscatórias na construção da identidade cultural madeirense e evidencia a relação profunda entre o Homem e o mar", explica.

Acresce que "o projeto destes estudantes constituiu uma significativa oportunidade de aprendizagem, permitindo aos alunos desenvolver competências previstas nas Aprendizagens Essenciais das Artes Visuais, nomeadamente ao nível da experimentação plástica, da interpretação crítica de referências culturais, da comunicação visual e da concretização de projetos artísticos individuais e colaborativos. Simultaneamente, promoveu a criatividade, a autonomia, o pensamento crítico, a sensibilidade estética e a capacidade de resolução de problemas em contexto artístico", refere.

Diz a escola que "a participação nesta iniciativa encontra-se igualmente alinhada com os princípios orientadores do Projeto Educativo a Francisco Franco, ao valorizar a identidade cultural regional, incentivar a participação ativa dos alunos em projetos de âmbito comunitário e promover uma educação integral assente na criatividade, na cidadania e na valorização do património cultural".

Assim, a presença na "Banana Parade" constitui "um motivo de orgulho para toda a comunidade educativa, evidenciando o talento, o empenho e a sensibilidade artística dos nossos alunos, bem como o papel da escola na formação de cidadãos culturalmente conscientes, criativos e participativos", conclui a nota.