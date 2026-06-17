Golo do Congo antes do intervalo foi “balde de água fria”

O intervalo do encontro entre Portugal e a República Democrática do Congo chegou com o marcador empatado 1-1, numa primeira parte vivida com grande intensidade na Fan Zone do DIÁRIO, no Largo da Restauração, no Funchal.

Depois do golo inaugural de Portugal, de João Neves, os adeptos madeirenses viveram momentos de euforia, com aplausos e celebrações prolongadas no recinto. No entanto, já perto do final da primeira parte, o golo do empate da República Democrática do Congo caiu “como um balde de água fria” entre os presentes. Quem o diz é Ana Paula, que se demonstrou bastante desiludida com o golo da equipa adversária mesmo antes do intervalo.

O momento foi recebido com visível desilusão na Fan Zone. Apesar disso, o ambiente mantem-se animado e com tudo em aberto para a segunda parte em que os adeptos continuam confiantes de que a equipa das quinas poderá voltar a assumir o controlo do jogo.