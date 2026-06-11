Mérito madeirense distinguido pelo Presidente

O Presidente da República, António José Seguro, distinguiu esta quinta-feira três personalidades e instituições ligadas à cultura e à intervenção social na Madeira, durante a cerimónia de condecorações realizada no Palácio de São Lourenço, no Funchal, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Eduardo Luíz foi agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito, numa homenagem ao percurso de décadas dedicado ao teatro madeirense, à formação artística e à dinamização cultural da Região. O Presidente da República destacou o papel desempenhado pelo homenageado no fortalecimento do Teatro Experimental do Funchal e na promoção das artes cénicas junto de diferentes gerações.

A Banda Municipal de Santana foi distinguida como Membro Honorário da Ordem do Mérito, reconhecimento atribuído pelo contributo prestado ao longo de quase um século na preservação da identidade cultural madeirense. O trabalho desenvolvido na formação musical de jovens e na promoção da coesão social foi igualmente enaltecido.

Também o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social recebeu o grau de Membro Honorário da Ordem do Mérito, numa distinção que reconhece o apoio prestado a jovens mães e crianças em situação de vulnerabilidade. A instituição foi destacada pelo seu papel na promoção da inclusão social, da autonomia pessoal e da construção de projectos de vida sustentáveis para centenas de famílias.

Na cerimónia, António José Seguro sublinhou que os homenageados representam valores essenciais da sociedade portuguesa, como a dedicação ao próximo, a preservação da cultura, a solidariedade e o compromisso com o bem comum, deixando uma palavra de gratidão em nome do país pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade.