Dadores de sangue destacam gesto em prol da sociedade

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) homenageou esta segunda-feira os dadores de sangue da Região. Numa cerimónia que se associou ao Dia Mundial do Dador de Sangue, o SESARAM entregou diplomas e medalhas a quem completou 10, 20, 40, 60 e 100 dádivas.

Neste último patamar foram oito os distinguidos, que receberam das mãos da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, o reconhecimento em forma de medalha.

Foi o caso de José Alberto Abreu que, aos jornalistas, recordou que começou a doar sangue para ajudar um colega de trabalho que enfrentava problemas de saúde. O que começou como um gesto de solidariedade transformou-se num compromisso que mantém há décadas. "É uma forma de ajudar os outros", resumiu.

Carlos Vasconcelos somou 60 dádivas. , Foto ML

Também Carlos Vasconcelos, distinguido pelas suas mais de 60 dádivas, destacou a simplicidade do processo e a importância de responder às necessidades dos doentes. "É um gesto tão nobre e tão simples. Não custa nada e há sempre alguém a precisar", afirmou, apelando à participação de novos voluntários.

Para Isabel Teixeira de Castro, dadora desde os 18 anos, a sensibilização para a dádiva começou em casa, através do exemplo da mãe. Actualmente, enquanto psicóloga no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, testemunha diariamente a importância das transfusões. "Dar sangue é dar vida", sublinhou.

Isabel Teixeira de Castro é dadora deste os 18 anos. , Foto ML

Quem também apelou à dádiva foi Maria Nazaré Oliveira, que começou a doar depois de uma familiar necessitar de receber sangue. Convencida da importância deste contributo, defende que todas as pessoas saudáveis devem considerar tornar-se dadoras. "Há muitas pessoas que precisam de sangue. Devemos contribuir porque podemos ajudar a salvar vidas", afirmou.

Maria Nazaré Oliveira começou a doar depois de uma familiar necessitar de receber sangue., Foto ML

Com a convicção que de que ao doar sangue estão a contribuir para o bem-estar de outras pessoas, os testemunhos ouvidos esta tarde no Madeira Tecnopolo reflectem o espírito da iniciativa de cada um, transformando um gesto voluntário de solidariedade numa resposta concreta às necessidades de quem depende diariamente das reservas de sangue para tratamentos e situações de emergência.