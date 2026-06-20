Pelo menos cinco mortos em ataques israelitas em Gaza

Pelo menos cinco pessoas morreram em ataques aéreos israelitas, apesar do cessar-fogo em vigor no território palestiniano, declararam hoje fontes médicas.

Um desses ataques, realizado esta madrugada contra um edifício no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, matou quatro membros da família Al-Safadi, os pais e duas filhas, disse a Defesa Civil, organização que opera sob a autoridade do grupo islamita palestiniano Hamas. Doze pessoas ficaram também feridas, acrescentou a organização.

O Hospital Al-Shifa, em Gaza, confirmou ter recebido os corpos de quatro membros da família Al-Safadi.

Imagens da agência de notícias France-Presse (AFP) mostraram uma parede exterior do apartamento destruída pela explosão.

O hospital acrescentou ter recebido um quinto corpo após um ataque separado com um drone israelita perto de um cruzamento no norte da Cidade de Gaza. Quando contactado pela AFP, o Exército israelita não respondeu de imediato sobre estes ataques.

Israel e o Hamas acusam-se quase diariamente de violar o cessar-fogo que entrou em vigor em outubro passado, enquanto a Faixa de Gaza continua mergulhada na violência devido à falta de progressos para o fim duradouro da guerra.

Pelo menos 1.012 palestinianos foram mortos em Gaza desde que o cessar-fogo entrou em vigor, de acordo com o Ministério da Saúde do território, sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pela ONU.

O Exército israelita, por sua vez, reportou cinco mortes entre os seus soldados durante o mesmo período.

As restrições impostas aos meios de comunicação social e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente o número de mortos ou de cobrir livremente a violência no terreno.