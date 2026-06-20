Teerão volta a fechar estreito de Ormuz após ataques israelitas no Líbano

O Irão voltou a fechar o estratégico estreito de Ormuz, anunciou hoje o exército iraniano, numa retaliação contra ataques de Israel no sul do Líbano, em violação do acordo alcançado com os Estados Unidos.

"É anunciado que o estreito de Ormuz será encerrado ao tráfego marítimo (...) Este primeiro passo é uma resposta à violação de compromissos pelo inimigo [Israel] ", disse o Estado-Maior Central Khatam-al Anbiya num comunicado transmitido na televisão estatal iraniana IRIB.

"Se a agressão continuar, outras medidas serão planeadas e implementadas para obrigar o inimigo a cumprir as suas obrigações", acrescentou.