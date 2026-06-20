Montenegro promete reformismo, foco no país sem intrigas ou politiquices

O presidente do PSD, Luís Montenegro, prometeu hoje uma linha de governo reformista, com persistência, humanismo, coragem e foco no país, afastando as intrigas e a politiquice, perante um contexto internacional complexo e com ameaças diversas.

Este quadro der princípios foi enunciado pelo primeiro-ministro no seu discurso na abertura do Congresso Nacional do PSD, em Sangalhos, concelho de Anadia, distrito de Aveiro.

Perante os congressistas, o presidente do PSD começou por assinalar as vitórias do seu partido em eleições, especificando triunfos alcançados nas regionais dos Açores, por três vezes na Madeira, mas também em duas eleições legislativas e nas últimas autárquicas.

Montenegro fala para fora, mas a Madeira também ouviu A ausência de qualquer referência à Madeira no discurso de abertura do Congresso do PSD não passou despercebida. Sobretudo porque o líder nacional escolheu dedicar uma parte significativa da sua intervenção à ideia de independência política, resistência à pressão, capacidade de decisão e atacar o ‘inimigo’ externo [PS e Chega] e sublinhar que "seguimos juntos".

Recebeu palmas dos delegados ao congresso quando realçou que o seu partido recuperou a liderança da Associação Nacional dos Municípios Portugueses nas autárquicas de outubro de 2025

A seguir, falou do Governo que lidera: Um executivo que definiu como sendo "reformista, personalista, humanista e interclassista".

Neste contexto, referiu que o caminho até ao final da legislatura será de "humildade, resistência, persistência, proximidade, com muita ambição para Portugal".

"Teremos o foco no futuro, sem intrigas e sem politiquice, com verdade, com reformismo e com coragem de ação. Estamos a governar para todos", completou.