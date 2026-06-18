Após o empate de Portugal frente à RD Congo (1-1) na estreia do Mundial 2026, na passada quarta-feira o capitão da seleção portuguesa, o madeirense Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais para transmitir confiança e pedir foco para os próximos desafios.

“Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo.", adiantou o jogador luso.

No encontro de ontem Portugal entrou a vencer com um golo de João Neves, mas a RD Congo chegou ao empate ainda antes do intervalo, através de Yoane Wissa. O resultado deixou a seleção portuguesa com apenas um ponto na primeira jornada do Grupo K. No outro encontro, disputado já na madrugada de hoje, em Portugal, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3-1, liderando assim o grupo.

Os próximos jogos de Portugal na fase de grupos serão frente ao Uzbequistão (23 de Junho) e à Colômbia (27 de Junho), encontros decisivos para o apuramento para a fase seguinte.