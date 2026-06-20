Trabalhos começaram às 10:52 com sala composta e muitos dos ministros presentes

O 43.º Congresso Nacional do PSD começou às 10:52 de hoje no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, sob o lema da moção de estratégia do líder do partido, Luís Montenegro: "Trabalhar - Fazer Portugal Maior".

A reunião magna arrancou com muitos dos ministros do XXV Governo Constitucional presentes e uma plateia composta.

Logo à entrada do Velódromo de Sangalhos podia ver-se dois painéis de homenagem a dois destacados dirigentes do PSD falecidos há pouco tempo, os ex-ministros Miguel Macedo e Nuno Morais Sarmento.

Na sala, além de Montenegro, estavam os titulares das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, bem como os ministros Miguel Pinto Luz, Margarida Balseiro Lopes, Ana Paula Martins, Fernando Alexandre, Carlos Abreu Amorim ou José Manuel Fernandes.

O momento alto foi a entrada do líder do executivo ao som de um dos hinos de campanha das legislativas, "o Ritmo da Mudança", acompanhado pelas palmas dos presentes.

O arranque dos trabalhos deverá ficar marcado pela intervenção do primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, um dia após o chumbo da proposta do Governo de revisão do Código do Trabalho no Parlamento.