Alteração ao Código do Trabalho chumbada

As alterações ao Código do Trabalho, propostas pelo Governo da República, foram chumbadas por maioria dos votos contra, tendo o partido Chega (CH) juntado os seus 60 votos aos da oposição à esquerda.

O processo foi votado na generalidade após meses de reuniões e debates, tendo a proposta apoiada pelo PSD/CDS não passou com votos contra de CH, PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP juntaram-se nos votos contra.

O texto contou ainda com os votos a favor da IL.