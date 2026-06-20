PSP realizou buscas por homem desaparecido no Faial

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou ao DIÁRIO o desaparecimento de Domingos Figueira Chaves, de 74 anos, residente no Faial, concelho de Santana, cuja localização continua desconhecida.

A Junta de Freguesia do Faial alertou, ontem nas redes sociais, que o homem não era visto há vários dias e a PSP afirma que a comunicação formal do desaparecimento foi efectuada também durante o dia de ontem, tendo as diligências sido desencadeadas de imediato. Ao longo desta sexta-feira, a força policial desenvolveu uma operação de buscas que mobilizou equipas cinotécnicas, drones, elementos da Brigada de Busca, Socorro, Salvamento e Resgate em Montanha, bem como polícias da Esquadra de Santana.

As buscas decorreram em várias zonas do Faial, mas foram suspensas ao cair da noite sem que tivesse sido possível localizar o septuagenário.

Segundo o Comando Regional da PSP da Madeira, a investigação tem sido dificultada pela escassez de informação disponível sobre os movimentos recentes do desaparecido. A PSP reforça o apelo agora à colaboração da população e pede que qualquer pessoa que tenha visto Domingos Figueira Chaves ou possua informações que possam ajudar a determinar o seu paradeiro entre em contacto com as autoridades.

De acordo com os dados divulgados pela Junta de Freguesia do Faial, o desaparecido nasceu a 13 de abril de 1952 e mede cerca de 1,61 metros de altura. Qualquer informação considerada relevante poderá ser comunicada à Esquadra da PSP de Santana através do número 291 110 260.