Junta do Faial apela à ajuda para localizar homem desaparecido

A Junta de Freguesia do Faial lançou um apelo à população para ajudar na localização de Domingos Figueira Chaves, de 74 anos, que se encontra desaparecido há vários dias.

Através de uma publicação divulgada nas redes sociais, a autarquia solicita a colaboração de todos os que possam ter informações sobre o paradeiro do residente. Segundo os dados disponibilizados, Domingos Figueira Chaves nasceu a 13 de Abril de 1952, tem 1,61 metros de altura e não é visto há vários dias.

Perante a situação, a Junta de Freguesia pede que qualquer pessoa que tenha visto o desaparecido ou possua informações relevantes contacte a esquadra da PSP de Santana.

Os contactos podem ser efetuados através da PSP de Santana, pelo número 291 110 260.