SESARAM diz que adesão à greve no sector da saúde ficou abaixo dos 10%

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) esclareceu hoje que a adesão à greve realizada no sector da saúde, na passada quinta-feira, 19 de Junho, ficou abaixo dos 10%, na sequência de uma notícia publicada pelo DIÁRIO, baseada em declarações proferidas à TSF Madeira, que apontavam para números diferentes.

Em comunicado, o SESARAM afirma que os dados oficiais apurados pela instituição apontam para uma taxa de adesão inferior a 10%, considerando que este valor difere significativamente dos números referidos na notícia.

A entidade lamenta ainda não ter sido previamente contactada para validar a informação divulgada, sublinhando que dispõe dos dados oficiais relativos à participação dos seus profissionais na paralisação.

Apesar da greve, o SESARAM garante que a atividade assistencial decorreu sem impactos relevantes na prestação de cuidados à população.

Segundo a instituição, a generalidade dos serviços manteve o funcionamento dentro da normalidade, à semelhança do que acontece durante acções de formação, reuniões técnicas ou outros eventos programados.