Sindicato apela à mobilização dos trabalhadores do SESARAM para a greve

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (STFPSSRA) convocou uma greve nacional para o dia 19 de Junho, sexta-feira, abrangendo todos os trabalhadores do sector da Saúde.

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) apela à forte participação dos trabalhadores do SESARAM, face ao agravamento das condições laborais e à ausência de respostas do Governo Regional.

Em nota à imprensa, diz que "os trabalhadores do SESARAM têm motivos mais do que suficientes para aderir à greve nacional de 19 de Junho".