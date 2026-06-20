Viatura capotada nas Preces sem registo de feridos

Uma viatura ligeira terá alegadamente sofrido um despiste, esta madrugada, na zona das Preces, em Câmara de Lobos, acabando por ficar imobilizada no meio da estrada virada ao contrário.

Segundo foi possível apurar, o automóvel apresentava danos materiais avultados, como ilustra a imagem.

Perante a situação, o DIÁRIO contactou as corporações de bombeiros das imediações, mas não existe registo de qualquer alerta. De momento, não há informação sobre feridos associados ao alegado despiste.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente são desconhecidas.