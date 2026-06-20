Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos são compatíveis no 'onze' da seleção portuguesa de futebol no Campeonato do Mundo de 2026, segundo Edinho, antigo avançado internacional pela equipa das 'quinas', que destaca ainda as características de Gonçalo Guedes.

O antigo ponta de lança, que somou seis internacionalizações pela seleção 'AA' e apontou três golos, realçou a variabilidade de opções para o eixo do ataque luso, que permitem uma maior rotação consoante as características dos adversários, e mantém a expectativa de que Cristiano Ronaldo, apesar dos seus 41 anos, ainda possa assumir um caráter decisivo.

"Temos uma grande equipa, alguns dos melhores jogadores a nível mundial. O Gonçalo Guedes também é um jogador mais móvel que pode ser muito importante para entrar e decidir, mas esperemos que não seja necessário e o Cristiano resolva antes. Penso ainda que é possível o Cristiano e o Gonçalo Ramos, que também é um excelente ponta de lança, jogarem na frente de ataque juntos pela inteligência e qualidade que têm", garantiu, em declarações à Lusa.

Para Dyego Sousa, outro dianteiro que representou as cores lusas, tendo estado no plantel que venceu a primeira Liga das Nações por Portugal, em 2019, Paulinho, avançado do Toluca, do México, poderia ter integrado o lote de 26 inscritos de Roberto Martínez e assim oferecer outras soluções para a posição '9', sem retirar mérito aos escolhidos pelo selecionador.

"Gosto particularmente do Paulinho, joguei com ele no Sporting de Braga e é um amigo. Se eu levaria o Paulinho ao Campeonato do Mundo? Sim, levaria, mas ainda poderá ter tempo de representar a seleção mais para a frente. De qualquer das formas, a seleção está bem servida seja com Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, quem for. Acredito que podemos ser campeões", destacou, recordando o período em que partilhou balneário com Paulinho, ao serviço do Sporting de Braga, entre 2017 e 2019.

Relativamente ao setor mais recuado, o ex-defesa Rolando rejeita a ideia de que o eixo da defesa seja a maior debilidade da seleção portuguesa, apesar de reconhecer que os problemas físicos de Rúben Dias são prejudiciais, com Tomás Araújo a surgir como uma opção natural e de valor para assumir o lugar em caso de ausência do central do Manchester City.

"Quando os jogadores da frente são bons, há sempre a tendência de esquecer os que estão atrás, eu já vivi isso. O Rúben Dias faz falta pela sua liderança, mas não diria que é um problema, temos qualidade para o substituir. Temos o Tomás Araújo como central destro e, dentro dos dois esquerdinos, tenho o Renato Veiga como preferência pessoal", referiu o defesa, que somou 21 jogos pela principal seleção portuguesa e alinhou no Euro2012.

Já o meio-campo, segundo o treinador e antigo médio Petit, tem uma qualidade "particular", apontando ao 'tridente' composto por Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, mas sem descartar as alternativas, como Rúben Neves, Bernardo Silva ou Samu Costa, que conferem uma maior profundidade ao plantel.

"Temos os dois melhores médios [Vitinha e João Neves], que ganharam a Liga dos Campeões nas últimas duas épocas, complementados pelo Bruno Fernandes, considerado o melhor jogador em Inglaterra. Há, portanto, imensas garantias, mas os jogadores que estão no banco têm muita qualidade. Mas o importante é ser o coletivo a jogar, a sobrepor-se a estas individualidades. Temos de ir passo a passo", concluiu o 'seis', que esteve duas vezes em campeonatos do mundo, na Coreia do Sul e Japão, em 2002, e na Alemanha, em 2006.

Na primeira jornada do Grupo K, disputada na quarta-feira, Portugal empatou (1-1) com a República Democrática do Congo, em Houston.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

A Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o estreante Uzbequistão não pontuou.