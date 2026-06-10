Ronaldo ultrapassou lágrimas, peso da idade e 'renasceu' para um sexto torneio

Cristiano Ronaldo despediu-se do Mundial2022 em lágrimas, ponderou abandonar a seleção portuguesa, mas, aos 41 anos, promete estar em força no seu sexto Campeonato do Mundo de futebol, na última tentativa para levantar o troféu.

Tudo apontava para que o Mundial do Qatar2022 marcaria o adeus daquela que já é uma das maiores figuras de sempre do desporto, mas nos últimos três anos e meio tudo mudou, primeiro com a entrada de Roberto Martínez no comando de Portugal, mas também pela estabilidade que encontrou no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Apesar de estar num campeonato bem menos competitivo do que um 'big 5' europeu, Ronaldo recuperou a confiança no Médio Oriente, aumentou ainda mais o seu estatuto de 'superstar' em todo o mundo e, com o tempo e mesmo com o peso da idade, foi acreditando que seria mesmo possível competir em mais um Mundial.

O 'filme' do regresso de Cristiano Ronaldo começa em 2022, primeiro com a desilusão, como faz parte de qualquer argumento de Hollywood, com o português a perder a titularidade no Qatar, a entrar em confronto com o selecionador Fernando Santos e ficar perto de por fim a um ciclo memorável de quase duas décadas.

"Não vou mentir, tive de meter tudo na balança. Tive bastante tempo para pensar, refleti com a minha família e chegámos à conclusão de que não podemos atirar a toalha ao chão, mesmo quando passamos dificuldades. Consegui perceber que ainda tenho muito para dar à seleção", disse Ronaldo na primeira convocatória de Roberto Martínez.

Sucessor de Fernando Santos - quando se esperava que fosse iniciada a 'era' pós-Ronaldo -, o técnico espanhol resgatou o avançado e foi o 'mentor' do seu regresso, com o madeirense a assinar 10 golos em nove jogos no caminho para o Euro2024, na primeira qualificação perfeita (10 vitórias em 10 jogos) da história da seleção nacional.

A meio do apuramento, na Islândia, Ronaldo chegou às 200 internacionalizações e, nessa partida, assinou mesmo o golo da vitória (1-0), já bem perto do fim.

Após a crise do Qatar, Cristiano estava de volta ao mesmo lugar que ocupou praticamente desde 2003, quando chegou à seleção nacional, pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari, mas a fase final do Europeu, que decorreu na Alemanha, levantou dúvidas sobre a sua contribuição para a equipa ao mais alto nível.

Em solo germânico, com Portugal a cair nos quartos de final com a França, o avançado ficou a zero durante toda a competição, falhando mesmo uma grande penalidade frente à Eslovénia, nos 'oitavos'.

Subitamente, a continuidade de Ronaldo na seleção nacional voltou a ser questionada, mas Roberto Martínez manteve a confiança no jogador, apontando a sua importância no balneário, não só pela sua experiência, mas também pelo seu comportamento.

"O nível de compromisso dele é o de um jovem fresco de 18 anos. É incrível perceber que essa fome continua intacta desde o primeiro dia", referiu várias vezes o selecionador.

As palavras do espanhol resultaram, com Ronaldo a marcar por seis vezes no caminho para 'final four' de Portugal na Liga das Nações, competição que a equipa lusa acabaria por conquistar, em Munique, e com o madeirense a marcar frente à Alemanha, nas 'meias', e contra a Espanha, na final.

Sempre com o discurso de "um dia de cada vez", e sem nunca assumir que estaria em condições para disputar o Mundial2026, o 'vício' de 'CR7' manteve-se no caminho para o próximo Campeonato do Mundo, com mais cinco golos na fase de apuramento.

No terceiro ato, Ronaldo terá agora que protagonizar o final perfeito nos Estados Unidos, ao levantar o troféu de campeão mundial, reforçando o papel de lenda na história do futebol.