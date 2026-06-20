PSP e GNR vão receber 17 mil rádios portáteis para SIRESP no valor de 10,7 ME

A PSP e a GNR vão receber 17 mil rádios portáteis para serem utilizados na rede SIRESP, num valor de cerca de 10,7 milhões de euros, segundo uma resolução do Governo hoje publicada em Diário da República.

A resolução do Conselho de Ministros autoriza a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a realizar despesa para a aquisição de cerca de 17 mil rádios portáteis TETRA, os únicos equipamentos de voz utilizados no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), e respetivos acessórios destinados às forças de segurança.

O investimento, no valor de cerca de 10,7 milhões de euros, destina-se à renovação de equipamentos críticos utilizados pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, "assegurando a continuidade e operacionalidade das comunicações operacionais de emergência e segurança", segundo o Ministério da Administração Interna.

O executivo indica que o parque de rádios TETRA portáteis, a operar intensivamente no SIRESP, "apresenta um significativo desgaste do uso, bem como dificuldade na reparação de equipamento descontinuado pelos fabricantes, tornando-se necessário proceder à renovação destes equipamentos".

Numa resposta enviada à Lusa, o Ministério da Administração Interna avança que está previsto que até ao final do mês de junho seja lançado o concurso público, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O MAI prevê ainda que estes equipamentos sejam entregues às duas forças de segurança no último trimestre deste ano.

Este investimento é feito no âmbito da lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança e Serviços do Ministério da Administração Interna.