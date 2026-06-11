Realizador Ridley Scott e actriz Glenn Close vão receber Óscares honorários

O realizador britânico Ridley Scott, a atriz norte-americana Glenn Close e o animador Floyd Norman vão receber Óscares honorários, anunciou hoje Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Também serão homenageadas com o prémio Memorial Irving G. Thalberg as produtoras Christine Vachon e Pamela Koffler, numa cerimónia marcada para 15 de novembro no Ray Dolby Ballroom do Ovation Hollywood, em Los Angeles.

O Prémio Memorial Irving G. Thalberg é atribuído a produtores "cujo conjunto de obras reflita uma qualidade consistentemente elevada na produção cinematográfica".

A presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, afirmou que estes prémios fazem homenagem a "cinco pessoas extraordinárias cujo trabalho inovador marcou para sempre a arte de fazer cinema".

Este será o primeiro Óscar que Close, de 79 anos, irá receber, tendo sido nomeada para os prémios da Academia em oito ocasiões por filmes como "Atração Fatal" e "O Mundo Segundo Garp".

Ao longo de 50 anos, a atriz participou em mais de 100 projetos cinematográficos.

Por sua vez, Ridley Scott, de 88 anos, também receberá a sua primeira estatueta, após ter sido nomeado como realizador por filmes como "Thelma e Louise", "O Gladiador" e "Black Hawk Down".

O realizador é também conhecido por realizar alguns dos filmes de ficção científica mais memoráveis da história do cinema, como "Alien" e "Blade Runner".

Já Floyd Norman, de 90 anos, foi um dos responsáveis por consolidar o universo da Walt Disney Animation Studios como o primeiro animador afro-americano do estúdio, contribuindo para filmes emblemáticos como "A Bela Adormecida", "O Livro da Selva" e "Robin Hood".

Ao longo de 65 anos de carreira Norman trabalhou ainda noutras longas-metragens de animação como "Mulan", "O Corcunda de Notre Dame" e "Monstros e Companhia".

Os Óscares honorários são atribuídos para homenagear a carreira profissional e os contributos de determinadas pessoas para o estado das artes e das ciências cinematográficas em qualquer disciplina.

Estes prémios são normalmente atribuídos a personalidades que, apesar das suas carreiras, nunca ganharam um Óscar.