Na Reunião de Câmara de hoje, destaca-se a aprovação, por unanimidade, do concurso público internacional para a Renovação do Licenciamento de Software da Microsoft, utilizado pela autarquia e que tem o valor de um milhão e 100 mil euros, como deu nota o presidente da Câmara Municipal do Funchal, numa nota remetida à imprensa.

Jorge Carvalho realçou igualmente a aprovação de apoios, igualmente por unanimidade, no âmbito social e cultural, bem como abordou a questão da limpeza dos terrenos à volta das habitações, como forma de prevenção dos incêndios, informando que das 136 notificações enviadas pelos serviços municipais, «a grande maioria, à volta de 130 têm cumprido, o que significa que há uma consciência cívica» para esta situação.