"Portugal precisa de rumo", diz Miguel Castro

O líder do CH fez a declaração política semanal e começou por destacar o facto de os portugueses "serem reconhecidos lá fora" mas, no seu país, "ficam presos às burocracias e baixos salários".

Um país que, diz o deputado do CH, não honra a sua história e que, em relação à Madeira e ao Porto Santo, trata como "periferia".

Portugal não aposta no mar, na economia azul e destruiu a frota pesqueira.

"Deixam as ilhas à sua sorte" e dá exemplos como a mobilidade e o custo dos transportes.

Portugal deveria ser um país que "acolhe bem os que cá chegam" mas em que "os que cá chegam saibam se integrar e respeitar a nossa cultura".

Portugal, afirma Miguel Castro, "precisa de rumo".