Greve geral e Mundial dominam manchetes nacionais

Diário de Notícias:

- "População. INE atualiza estatísticas dia 22 após polémica sobre número de imigrantes em Portugal"

- "Médicos e enfermeiros esperam que só serviços mínimos funcionem"

- "Lei laboral. UGT 'não mobiliza nem desmotiva' ninguém a aderir à 'greve nacional'"

- "Entrevista Paulo Núncio. 'É importante que na revisão seja possível ultrapassar chumbo do Constitucional à perda de nacionalidade'"

- "IATA. 'Portugal é um mau caso. Ou a lei muda, ou os passageiros ficarão nos aeroportos indefinidamente'"

- "Guerra. Trump pressiona Netanyahu a recuar para salvar diálogo com o Irão"

- "Teatro. Marina Mota leva 'Radojka' ao Parque Mayer, com saudade de outros tempos"

- "Mundial. Rúben Neves. 'A nossa convicção é voltar com a Taça na mão'"

Correio da Manhã:

- "Mensagens provam pirataria na TAP. Burla nas peças custou 6,5 milhões à companhia. Gonçalo Trinchante sacou 859 mil euros com golpe"

- "Aguiar-Branco. Presidente inscrito como deputado em part-time"

- "Protesto. Greve geral começa a sentir-se ainda hoje"

- "Marido traído matou. Português assassinado em Espanha foi vitima de cilada"

- "Dois feridos. Carro em contramão na autoestrada provoca choque"

- "Leiria. 11 anos preso por traficar 105 milhões em 'coca'"

- "Baião. 50 casas sem luz elétrica há 5 anos"

- "Sporting. Doumbia quer ser o Pogba de Alvalade"

- "Novela no Benfica. Marco Silva deixa Rui Costa à espera"

- "Mundial. Seleção arranca à conquista do mundo"

- "FC Porto. Jangéal e Salinas na mira do Dragão"

- "Televisão. CMTV lidera audiências há 50 meses consecutivos"

Público:

- "Espera por consultas do viajante ultrapassa mais de dois meses"

- "Arrábida. Herdade da Comenda em tribunal para provar que é dona de cinco praias"

- "Opinião. O preço certo, as políticas erradas. Mário Centeno escreve sobre a despesa pública em 2025"

- "Médio Oriente. Ataques ao Líbano levam Irão a travar negociações"

- "José Sócrates. Acção contra lentidão da justiça parada ano e meio"

- "Alimentação. A roda que nos diz o que é saudável continua actual"

- "Futebol. Eles levam a leilão as camisolas que os jogadores acabaram de suar em campo"

- "Magistratura. Queixa contra Carlos Alexandre por comentário nas redes foi feira pela Ordem dos Advogados"

Jornal de Notícias:

- "Um país a duas velocidades inclinado para o litoral"

- "Porto. Tribunal contraria Fisco e isenta todos os prédios do Centro Histórico de pagar IMI"

- "Ensino Superior. Universidade Técnica do Porto acelera inovação"

- "Guimarães. Feira Afonsina mergulha no passado com animação"

- "Desporto. Mundial terá um impacto económico de 945 milhões"

Negócios:

- "Fundos com proteção para mudanças fiscais nas rendas"

- "Portugal arrisca furar regras europeias se falhar no PRR"

- "Maria Luís fecha périplo para unir poupanças com a UE dividida"

- "Diretor da IATA critica ANA por 'não reinvestir lucro' nos aeroportos"

- "Carros elétricos batem recordes e vendas vão continuar a acelerar"

- "Radar África. O silêncio é a arma de João Lourenço"

O Jornal Económico:

- "Greve geral afeta saúde, educação e transportes"

- "Mário Ferreira compra superiates por mil milhões"

- "Impasse no Médio Oriente volta a pôr sobre a mesa escalada no preço do petróleo"

- "Banco de Fomento financia cooperativas de habitação"

- "Renováveis. EDP investe mais de mil milhões em França até 2030"

- "Portugal no Top 5 das seleções mais valiosas do Mundial"

- "Brasileiros investem 105 milhões de euros em casas na capital"

- "SoftBank ultrapassa Toyota e torna-se número um no Japão"

- "Anthropic também avança para o mercado de capitais"

Record:

- "Sporting. 'Quero jogar a Champions', Yeremay seguiu os leões e abre a porta de Alvalade"

- "Sporting. Doumbia é oficial. 'Dou semelhante a Pogba'. Médio assinou até 2031. Cláusula de 80 MEuro"

- "Benfica. Marco Silva faz as malas. Acordo acertado"

- "FC Porto. United persegue William"

- "Seleção. O sonho começou. Portugal já prepara o Mundial"

- "Rúben Neves. 'Só queremos voltar dia 19'"

O Jogo:

- "Seleção. Banho de confiança. Nove internacionais juntaram-se em ação publicitária e lançaram o Mundial com ambições bem elevadas"

- "Arranque da operação ainda sem craques do PSG"

- "Bruno Fernandes. 'Sonhei que íamos ganhar'"

- "Vitinha. 'Espero que a Champions traga sorte'"

- "Rúben Dias. 'Jogadores e país juntos'"

- "Rúben Neves. 'Jota pode dar força extra'"

- "FC Porto. André Silva só depende dos exames"

- "Benfica. Marco Silva a um passo"

- "Mourinho já devolveu o automóvel do clube"

- "Águias atacam Pejcinovic, goleador do Wolfsburgo"

- "Sporting. Doumbia descreve-se como médio físico e ágil. 'Características semelhantes a Pogba'"

- "Hacken diz adeus a Silas Andersen"

- "Ciclismo. Afonso Eulálio. 'Quero desfrutar e descansar'"

A Bola:

- "Entrevista. Rúben Dias revela qual o sonho para o Mundial 2026. 'Ganhar um jogo de cada vez e oxalá ganhe muitos'"

- "Benfica. Acordo quase fechado com Marco Silva"

- "Schjelderup só sai por Euro40 milhões"

- "Sporting. Eis o terceiro reforço. Após Zalazar e Pedro Lima, Issa Doumbia foi oficialmente apresentado"

- "FC Porto. Bednarek na estrutura dos capitães"

- "Estágio na casa dos três leões, em Inglaterra"

- "O meu Mundial. 'Agora podem ser campeões do mundo. Façam-no!'. Ricardo"