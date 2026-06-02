Vera Duarte assegura que o Governo já está a preparar medidas de eficiência energética

"A transição energética já chegou à Madeira", garante Vera Duarte que considera as recomendações do PS redundantes, uma vez que o Governo Regional já está a estudar e a preparar medidas de apoio.

O prolongamento do programa +ENERGISA está a ser estudado, tem como outros programas novos de apoio ao aproveitamento das energias renováveis.

A deputada do PSD recordou as medidas desenvolvidas nas últimas décadas e garante que outras serão implementadas em breve.