Pentágono precisa de mais 69,7 ME para a guerra e outras despesas

O Departamento de Defesa dos EUA precisa de mais 80 mil milhões de dólares (69,7 mil milhões de euros) para cobrir os custos da guerra com o Irão e outras despesas não relacionadas com o conflito.

A informação foi adiantada pelo secretário adjunto da Defesa, Stephen Feinberg, em conversas recentes com congressistas noticiadas pelo The Wall Street Journal.

Segundo o jornal, este pedido surge após a pressão do Congresso sobre o Governo liderado por Donald Trump para detalhar o custo total da guerra iniciada há quase quatro meses pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, cujo acordo assinado esta semana está em risco devido às hostilidades israelitas no Líbano.

Os congressistas também manifestaram preocupação com o facto de as Forças Armadas dos EUA estarem a esgotar arsenais que poderiam ser necessários para responder a outras ameaças globais, noticiou o WSJ.

Segundo o jornal, altos oficiais militares alertaram que o Pentágono pode começar a ficar sem fundos este verão se o Congresso não aprovar um novo pacote de financiamento, o que obrigaria a cortes na formação e noutras atividades operacionais.

O jornal acrescentou que qualquer pedido de financiamento suplementar deve ser analisado pela Casa Branca antes de ser enviado para o Congresso.

O orçamento do Pentágono para o ano fiscal de 2026 é de aproximadamente 1.000 milhões de dólares.

O jornal acrescentou que a senadora Feinberg já apresentou o plano de financiamento aos congressistas, que incluiria despesas com operações navais, salários dos militares e reposição de munições, entre outros itens.

Entretanto, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, reuniu-se esta semana com senadores republicanos, em encontros que abordaram também a possibilidade de novos pedidos de financiamento militar, de acordo com parlamentares citados pelo jornal.

O aumento das despesas militares ocorre num momento de várias operações simultâneas, incluindo a guerra no Irão, inicialmente estimada em 29 mil milhões de dólares (25,27 mil milhões de euros) em meados de maio, mas com custos crescentes, bem como ações militares na Venezuela e ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de droga nas Caraíbas e no Pacífico Oriental.