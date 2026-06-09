É preciso meter aquela gente na ordem!

Palavras de Alberto João Jardim no telejornal da RTP-Madeira no dia 8 de junho. Palavras estas que subscrevo quando as mesmas são aplicadas aos governantes da república, nomeadamente ao Governo da República, do PSD/CDS, mas também aos governantes da nossa Região, PSD/CDS.

Ora, vejamos assuntos pendentes entre a Região Autónoma da Madeira e o Governo da República que justificam estas palavras: Vinda de um ferry para a ligação Madeira - Continente. Promessa constantemente adiada! A majoração em 30% dos apoios financeiros para a Universidade da Madeira, para fazer face aos sobrecustos da universidade, devido às suas especificidades inerentes à sua localização; Subsídio Social de Mobilidade, que continua por entrar em vigor o pagamento de apenas 59 e 79 euros. Tudo porque o Governo da República está a atrasar tudo, de propósito, para prejudicar os madeirenses! Como não conseguiram os seus objetivos, mostram a sua vingança por via de “esquemas penalizadores” para os madeirenses. Foi a questão da obrigatoriedade de apresentar um comprovativo de não dívida às finanças e segurança social, que não avançou! Foi a queda do teto máximo dos 400 euros! Tudo isto gerou no governo centralista do PSD e CDS, uma certa insurreição contra os madeirenses! Basta recordar as palavras arrogantes do líder do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, passando pelo que disseram os ministros das infraestruturas e da educação, e até o primeiro-ministro, todos eles sentem um certo amargo por não conseguirem impor as suas regras para penalizar os madeirenses! Não se percebe bem o motivo, mas a guerra interna entre o PSD nacional e o PSD regional, não deve estar arredada desta azia político-partidária, prejudicial para os madeirenses! O que se nota é que Miguel Albuquerque está a sentir na pele um “sabor amargo”, ligeiramente semelhante ao que sentem os governantes na região pertencentes a outras cores político-partidárias.

A mais recente medida governativa do Governo da República que veio penalizar os estudantes universitários madeirenses, foi o novo Sistema de Ação Social do Ensino Superior. Mais uma vez, uma medida feita sem pensar nas especificidades de quem se desloca da Madeira para Portugal Continental para estudar.

Mas, uma coisa o Governo da República do PSD e CDS tem em comum com o Governo Regional, PSD e CDS: cuidam bem dos seus militantes! Como exemplo, leiam-se as notícias que referem que o Governo de Luís Montenegro nomeou 26 novos presidentes para conselhos de administração de Unidades Locais de Saúde, nestes 2 anos de governação. Destes 26 nomeados, 18 têm ligações conhecidas ao poder político-partidário do PSD e CDS, tendo a esmagadora maioria o cartão de militante.

No caso do Governo de Miguel Albuquerque, de 2024 a 2026 foram nomeados 196 “técnicos especialistas”. Pessoas da “confiança política” do presidente do Governo Regional. E, supostamente, muitos deles não devem ser pessoas “desconhecidas” dos membros do Governo Regional PSD e CDS, e tenham sido nomeados por competência e mérito, mas sim pelo facto de terem ligações conhecidas ao poder político regional do PSD e CDS.