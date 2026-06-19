Detido homem com mais de 270 quilos de cocaína na Argélia

s autoridades da Argélia prenderam um narcotraficante que transportava cerca de 270 quilogramas (kg) de cocaína no reboque de um camião, anunciou hoje o Ministério da Defesa argelino.

O indivíduo, que não foi identificado, foi detido por unidades do exército argelino a quase 1.500 quilómetros da capital, Argel, após terem sido recebidas informações detalhadas por parte de outros órgãos de segurança do Estado e do pessoal aduaneiro.

O anúncio da detenção dos 270,65 kg de cocaína em Adrar (centro) foi feito nas redes sociais do Ministério de Defesa.

A cocaína e o veículo de transporte do carregamento foram apreendidos e entregues às autoridades encarregadas de "prosseguir com a investigação", enquanto o detido foi apresentado à justiça.

A operação insere-se no âmbito da "luta contra o crime organizado" na Argélia, para "proteger a segurança e a saúde dos cidadãos", referiu o Ministério.

No âmbito da luta contra o consumo de drogas, em particular em ambientes escolares e laborais, o país aprovou, em julho, uma lei que prevê a pena de morte caso o tráfico de estupefacientes ocorra em estabelecimentos de ensino, de saúde ou públicos.