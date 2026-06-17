Argentina arranca a defesa do título a golear a Argélia

O jogo começou agitado e com o VAR a mandar. Logo aos cinco minutos, Messi inaugurou o marcador a passe de Lautaro Martínez, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo. Pouco depois, aos oito, foi a vez de a Argélia festejar em vão: o tento de Fares Chaibi também caiu por posição irregular.

A abertura legítima do marcador chegou aos 17 minutos, e de que maneira: Messi rematou de pé esquerdo da entrada da área, sem hipótese para o guarda-redes argelino Luca Zidane — filho de Zinedine Zidane. A partir daí, a Argentina nunca esteve em sobressalto. Sem brilhar no capítulo ofensivo, controlou o jogo pela posse de bola e, sobretudo, fechou-se de forma exemplar atrás: Emiliano "Dibu" Martínez foi um espectador, com a Argélia a ameaçar pelas alas, através de Chaibi, mas sem nunca encontrar o último passe.

Messi resolve, a Argentina gere

Na segunda parte, o capitão tratou de liquidar a questão. Aos 60 minutos, Messi apareceu oportuno para empurrar para as redes um ressalto, na sequência de um remate de longe de Alexis Mac Allister. E aos 76 fechou a contagem com classe: novo disparo de pé esquerdo, colocado junto ao poste direito de Zidane, para o 3-0 e para o primeiro 'hat-trick' da sua carreira em Mundiais.

Com a vitória resolvida, Lionel Scaloni poupou a estrela, lançando Nicolás Paz aos 79 minutos, numa substituição saudada com uma ovação de toda Kansas City. A Argélia ainda procurou reagir nos minutos finais — Riyad Mahrez tentou animar pela direita —, mas a festa do campeão do mundo já estava feita.

A noite foi de números históricos para Messi. Os três golos levam-no aos 16 em fases finais, igualando o recorde de sempre de Klose. Tornou-se ainda o jogador mais velho a marcar três golos num jogo de um Mundial e o primeiro a disputar seis edições da prova, num encontro que foi também a sua internacionalização número 200 pela Argentina. Para a "Albiceleste", é a primeira vez desde 1994 que vence o jogo inaugural de um Mundial por mais de um golo.

O Grupo J ainda por desenhar

À hora de fecho desta edição, o outro jogo do Grupo J — Áustria-Jordânia — ainda estava por disputar, pelo que a classificação permanece em aberto, com a Argentina, líder provisório, a aguardar adversário para a segunda jornada.

O que se segue

Na segunda jornada, a Argentina mede forças com um dos outros dois emblemas do grupo — Áustria ou Jordânia. A Argélia, derrotada na estreia, tem agora obrigação de pontuar para manter vivas as contas do apuramento.

Ficha do jogo

Argentina 3-0 Argélia Mundial 2026, Grupo J (1.ª jornada) — Arrowhead Stadium ("Kansas City Stadium"), Kansas City

Golos: Lionel Messi (17', 60' e 76'), para a Argentina.