CGD paga dividendo de 1.250 ME ao Estado em 26 de Junho

A Caixa Geral de Depósitos vai pagar em 26 de junho 1.250 milhões de euros em dividendos ao Estado, ou cerca de 1,38 euros por ação, segundo um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o banco público, "de acordo com o deliberado em assembleia-geral anual de 29 de maio de 2026, no próximo dia 26 de junho, irá ocorrer o pagamento do dividendo, sendo o valor unitário de 1,380997410885 euros por ação, totalizando 1.250.000.000,00 euros".

A CGD teve lucros de 1.904 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 10% face a 2024, divulgou o banco público em fevereiro.

O presidente executivo (CEO), Paulo Macedo, disse nessa altura que, referente ao ano passado, serão pagos em dividendos ao Estado 1.250 milhões de euros, o que disse ser provavelmente o dividendo "maior de sempre da banca portuguesa".