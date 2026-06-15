Companhia de atiradores do RG3 concluiu participação com sucesso no 'ORION 26'

A Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) concluiu com sucesso a participação no Exercício 'ORION 26', o principal exercício do Exército Português, realizado no Campo Militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém.

Segundo nota enviada pela Zona Militar da Madeira, durante o exercício, a força foi submetida ao processo de avaliação operacional 'Combat Readiness Evaluation' (CREVAL), destinado a certificar a "prontidão e a capacidade operacional das forças para o cumprimento de missões em ambiente nacional e multinacional. A avaliação abrangeu diversas áreas, incluindo comando e controlo, manobra, apoio de serviços, proteção da força e sustentação logística."

O desempenho demonstrado pelos militares do RG3 permitiu à Companhia de Atiradores obter a certificação operacional, "demonstrando elevados níveis de preparação, coesão, disciplina e capacidade de resposta perante os desafios apresentados ao longo do exercício."

Na sequência desta certificação, a força, composta por 120 militares, foi projectada para o Campo Militar de São Gregório, em Saragoça, Espanha, onde participa, entre os dias 6 e 18 de Junho, no exercício 'MILEX 26' (Military Exercise). Entre 19 e 26 de Junho, os militares integrarão ainda o exercício 'Quick Lion 26', ambos promovidos pela União Europeia, no âmbito de uma European Union Battlegroup (EUBG).

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A participação no 'MILEX 26' conta também com quatro militares do RG3 colocados no Comando e Estado-Maior da EUBG, entre os quais o comandante do Regimento, coronel Musa Paulino, que desempenha as funções de Deputy Force Commander.

"As EUBG são forças multinacionais de elevada prontidão da União Europeia, constituídas por militares de vários Estados-Membros e preparadas para uma projeção rápida em resposta a situações de crise. Estas forças têm como missão executar um conjunto diversificado de operações, que podem incluir desde ações de estabilização e apoio humanitário até operações de maior intensidade, no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa", refere a nota enviada.

O exercício 'MILEX 26' tem como principal objectivo testar e validar a capacidade de resposta rápida destas forças europeias, com especial enfoque no planeamento, comando e controlo, projeção e emprego operacional em cenários de crise.

Já o 'Quick Lion' constitui um exercício de natureza operacional destinado a treinar a actuação conjunta de forças em ambiente multinacional, incidindo na execução de operações militares em cenários complexos e de elevada exigência, incluindo a resposta a ameaças convencionais e híbridas.

Segundo o comunicado enviado às redacções, a participação nestes exercícios representa o "culminar de um exigente ciclo de preparação e treino, reflectindo o elevado grau de prontidão operacional para integrarem forças multinacionais, bem como o compromisso permanente da Zona Militar da Madeira no cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da defesa coletiva e da segurança internacional."